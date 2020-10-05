Многочисленные телесные повреждения и следы от удушения: в лесопосадке в Индустриальном районе найден труп

Тело погибшей в лесопосадковой полосе у дома по улице Мира обнаружила 3 октября прохожая и позвонила в полицию. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, правоохранители оперативно задержали злоумышленника, решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Во время выезда на место следственно-оперативная группа обнаружила на теле женщины многочисленные телесные повреждения, а также следы от удушения на шее. Погибшей оказалась 37-летняя местная жительница. Полицейские изъяли вещественные доказательства, в том числе документы и вещи, среди которых были золотые украшения.

Сотрудники Индустриального отдела полиции вечером следующего дня установили личность злоумышленника и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 36-летний житель района, неоднократно судимый за грабежи, разбойные нападения и умышленное убийство.

Полицейские выяснили, что в тот день мужчина познакомился с потерпевшей и пригласил в гости. Через некоторое время он испугался, что об этом узнает его сожительница и решил убить новую знакомую. Злоумышленник предложил гостье сопроводить ее домой и заманил в лесопосадку. На месте он начал душить женщину веревкой, которую взял с собой, и наносить ей телесные повреждения. Когда она перестала подавать признаки жизни, мужчина забрал ее мобильный телефон и скрылся с места преступления.

Следователями открыто уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы. В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения.