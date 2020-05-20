Многострадальный памятник Жукову облили краской

20 мая 2020 г. 10:55
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Сообщение о том, что на проспекте Петра Григоренко неизвестные облили краской памятник Жукову, поступило 20 мая около 1:10 от экипажа патрульной полиции.

Как рассказали в ГУ Нацполиции Харьковской области, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Немышлянского отдела полиции. Они изъяли разбитую стеклянную банку с остатками краски. Информация внесена в Единый учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к данному событию.

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