Многострадальный памятник Жукову облили краской

Сообщение о том, что на проспекте Петра Григоренко неизвестные облили краской памятник Жукову, поступило 20 мая около 1:10 от экипажа патрульной полиции.

Как рассказали в ГУ Нацполиции Харьковской области, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Немышлянского отдела полиции. Они изъяли разбитую стеклянную банку с остатками краски. Информация внесена в Единый учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к данному событию.