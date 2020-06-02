"Моей вины здесь нет" Мама маленькой девочки, которая среди ночи сбежала из дома, рассказала почему оставила ребенка одного

Играла в лужах босиком и радовалась жизни в тоненькой кофточке. На ХТЗ сегодня рано утром нашли маленькую харьковчанку, которая гуляла по улице одна - без взрослых. Девочке еще не исполнилось и двух годиков

Малыша во дворе дома по улице Мира, 44 около четырех часов утра заметили прохожие. Поскольку ребенок гулял совсем один люди вызвали патрульных, а те - следственно-оперативную группу и сотрудников ювенальной превенции. Из-за того, что родителей девочки сразу найти не удалось ее увезли в больницу.

Мать ребенка сама обратилась в полицию только через несколько часов.

Олег Мотрич, ст.инспектор по особым поручениям отдела ювенальной превенции ГУ НП в Харьк.обл.

Біля 7-ї години ранку надійшло звернення громадянки о том, що від неї, вона втратила зв'язок з дитиною. Тобто вона загубила свою півторарічну дитину. Вона пояснює, що їй вночі не спалося, вона прибиралася в квартирі та не побачила, як собака відкрив двері та оскільки родина проживає на 1-му поверсі, дитина вийшла та пішла гуляти

Женщина до сих пор не может оправиться от переживаний и не понимает как так произошло. Говорит вышла из дома ненадолго, а когда вернулась Дианки уже не было. Пыталась найти ребенка самостоятельно, но тщетно.

Анна, мама девочки

Я виходила выносить мусор, прикрыла дверь, у меня собака 9-10 месяцев. Она открыла дверь, ребенок спал в кроватке. Услышал, наверное, выбегла за собакой, я прихожу подъезд закрытый, собака бегает, я захожу ни ребенка, нигде ничего. Я по дворам, по соседям, никто ничего не видел

Соседи говорят, нареканий на матерь девочки у них нет. За ребенком женщина ухаживает хорошо, алкоголем не злоупотребляет. Живет в доме вместе с мужем. К нему переехала несколько лет назад уже беременной.

Алла, соседка

Хорошо одета, она нормальная. У нее там вещей знаете скоко. Весь дом снес всего. Ну, она такая она чистоплотная женщина, стирает без конца, я вижу так.

Сейчас маленькая Дианка находится в больнице. С ней все хорошо, говорят в полиции. Но в ближайшее время матери ее не вернут.

Олег Мотрич, ст.инспектор по особым поручениям отдела ювенальной превенции ГУ НП в Харьк.обл.

Родина асоціальна. Вони притягалися до адміністративної відповідальності, але не насилля в сім ї або якісь дії по відношенні до дитини до поліції не надходило. Якщо дитиною не займаються, то мати буде позбавлена батьківських прав

Сейчас работники ювенальной превенции вместе со службой по делам детей опрашивают жильцов дома, где проживает семья. Собирают данные о родителях.

Анна, мама девочки

Здесь даже моей вины, тут даже нету. Я даже не знала, что собака откроет дверь. Я соберу все документы. Я ее заберу. Признаков, чтоб что-то было плохо - нету. У меня очень активный и очень здоровой ребенок

Между тем, полицейские составили в отношении родителей девочки админпротокол по статье 184. Это - невыполнение родителями, или лицами их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.

Вернут ли девочку обратно в семью станет известно после проверки.