Молодчики в масках и потерявший управление автомобиль. Агитпалатки на Салтовке пережили череду чрезвычайных происшествий

Пострадавшая женщина-агитатор сейчас находится в больнице. Ее состояние медики оценивают как стабильное. Она и еще двое случайных прохожих получили травмы накануне, когда на агитационную палатку налетела машина "Ниссан", водитель которой не справилась с управлением.

Андрей Одарченко лично сопровождал пострадавших в больницу скорой помощи. Но, по его словам, это транспортное происшествие никоим образом не связано с нападениями на волонтеров и агитационные палатки команды Зе, происходившие несколько дней кряду.

Так, группы молодчиков в масках провели целый ряд нападений на палатки с волонтерами "Слуги народу". Вооружившись зеленкой, они атаковали палатки на Юбилейном проспекте, улице Гвардейцев Широнинцев и на проспекте Тракторостроителей. По словам волонтеров, все происходило очень быстро.

Игорь, волонтер:

Налетели, как бы забежали в палатку, начали бить всё, ногами разбивать и выражались матами. Ну я реально испугался, вот скажу вам честно, непонятно кто, потому что они могли быть и с ножами, и с чем угодно, что происходит и почему на них управы нет, я тоже не могу понять.

Александра, волонтерка:

Начали всё ломать, начали переворачивать палатку ногами, сбивать столы, газеты. И всё такое. Потом пытались ещё кинуть зелёнку в, ну, скажем, напарника.

По мнению Андрея Одарченко, с началом перевыборной гонки против него началась настоящая черная кампания.

Андрей Одарченко:

Вы знаете, я даже не мог себе представить, что может быть такая грязная предвыборная кампания в нашей стране. Сегодня уже в четвертый раз пришли какие-то люди, молодые люди в черных масках, напали на наших волонтеров. Это просто выходит уже за какие-то рамки, сплошная ложь в отношении меня, перекручивание каких-то фактов, преследование на моих встречах с избирателями, срывы этих встреч, расклеивание каких-то негативных листовок.

А во время одного из последних нападений на волонтеров и Андрея Одарченко на Салтовке, неизвестные даже угрожали агитаторам физической расправой и ножами порезали агитационные палатки.