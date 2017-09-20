Морган Фриман записал обращение с критикой России

20 сентября 2017 г. 13:45
Источник: Корреспондент
1 просмотр

В ролике актер называет Владимира Путина "заклятым врагом" США.

Американский актер Морган Фримен снялся в ролике Комитета по расследованию против России, в котором он обвиняет РФ в кибератаках на демократические государства и распространении пропаганды.

"На нас напали. Идет война", − говорит Фримен в начале видео.

Он предлагает зрителям представить сценарий фильма о том, как агент КГБ решил отомстить за развал своей родины и стал президентом.

"Воспользовавшись хаосом, он пробирается через ряды постсоветской России и становится президентом", – рассказывает Фримен, слова которого сопровождаются архивными кадрами противостояния толпы и отрядов ОМОНа времен постсоветской России.

Они сменяются появлением президента РФ Владимира Путина, которого актер называет "заклятым врагом" США.

В видео утверждается, что Москва хочет отомстить Вашингтону за развал СССР.

В конце ролика Фримен призывает президента США Дональда Трампа "рассказать правду" и выступить с обращением к американцам о "российском вмешательстве" в выборы.

"Свободный мир нуждается в нашем лидерстве", − резюмирует актер.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Памятники. т. 067-577-05-15                          Недвижимость italy-today.com                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.