Мошенник за три года обманул 14 человек на миллионы гривен: вынесен приговор

Приговором Харьковского райсуда области 36-летнего харьковчанина признали виновным в серии мошенничеств, разбое, грабежах и краже.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, с июля 2013 года по июнь 2016 года мужчина совершил ряд мошенничеств. Жертвами афериста становились состоятельные бизнесмены, одинокие женщины, случайные знакомые. Схемы всегда были разными. Мошенник очень быстро входил в доверие к почти незнакомым людям, после чего «профессионально» выманивал деньги.

Наибольшую сумму - более миллиона гривен - злоумышленнику удалось выманить у супругов харьковских бизнесменов. Аферист познакомился с предпринимателями через общего друга и в течение 2 месяцев терроризировал семью, каждый раз придумывая новые схемы наживы. Он инсценировал звонки с угрозами физической расправы и уничтожения бизнеса, а затем взялся «помочь» семье избежать неприятностей.

Мужчина заверил предпринимателей, что им угрожают чрезвычайно серьезные люди и лучше будет «откупиться». Несколько раз он брал у супругов большие суммы, которые якобы передавал бандитам. А когда понял, что таким образом получить денег больше не удастся, придумал очередной «поворот» истории. Он сказал, что вымогателей на самом деле не существовало, а «откупные» присваивал их общий товарищ, который и не подозревал о подобной схеме.



«Благородный» мошенник снова обещал свою помощь в возвращении денег, но бизнесмены начали догадываться, кто на самом деле стоит за шантажом и угрозами, и отказались платить дельцу за псевдоуслуги. Тогда мужчина стал запугивать супругов и вымогать деньги напрямую. Женщине угрожал сексуальным насилием и во время одной из встреч забрал золотые украшения, а с ее мужа требовал деньги, но не получив желаемого, сорвал с шеи золотую цепочку.



По очередной из своих легенд, мужчина был близким другом известного политика, мэра одного из областных центров. Через свои «связи» он обещал помочь семье харьковчан избежать большого штрафа. Мошенник заверил семью в том, что можно обойтись значительно меньшей суммой, чем была начислена компетентными органами. При этом обещал уладить проблему законно и предоставить чеки об уплате финансовых санкций. Для решения всех вопросов он получил от супругов 10,5 тысяч долларов и убежал с ними.



Также неоднократно на удочку мошенника попадали женщины. Так, администратор одного из харьковских кафе за разговором доверилась аферисту и рассказала, что хотела приобрести квартиру, но у нее не хватало денег. Ловкач «очаровал» жертву, которой представился сотрудником СБУ. Он убедил потерпевшую, что поможет приумножить все имеющиеся у нее сбережения и приобрести недвижимость. В тот же вечер женщина отдала злоумышленнику золотые украшения общим весом более 100 г, которые тот обещал выгодно продать.



Обещание он, конечно, не выполнил, а взамен продолжил «спектакль». Узнав, что несколько месяцев назад его новая подруга потеряла паспорт, он ловко воспользовался этой ситуацией. Аферист рассказал жертве, что через свои «каналы» узнал, что по ее потерянному паспорту кто-то оформил кредит на сумму полмиллиона гривен. «Благотворитель» обещал решить проблему и для улаживания вопросов с банком взял у нее почти 15 тысяч гривен. После этого по обыкновению исчез.



Другой жертве злоумышленник признался в любви и даже некоторое время жил вместе с ней в ее же квартире. На этот раз он выдал себя за криминального авторитета, который занимается нелегальным автомобильным бизнесом. Уверяя любимую в своей финансовой состоятельности, он постоянно брал у нее деньги для каких-то неотложных дел. Потом - вообще притворился смертельно больным и средства уже были нужны на лечение. В конце концов, прикрываясь неизлечимой болезнью, мошенник бросил женщину, которая потратила на «помощь» любимому около ста тысяч. А когда мужчина оставлял ключи от квартиры, то прихватил с собой и украшения бывшей сожительницы.



Кроме того, мужчина придумывал байки о болезни своей матери. Для ее якобы лечения он неоднократно занимал деньги у знакомого. При этом аферист постоянно был на связи и обещал отдать все до копейки. Но вместо того, чтобы вернуть долг, разыграл ДТП, в котором обвинил своего заемщика. Мошенник довел мужчину до такого психологического состояния, что мог легко манипулировать им. Он убедил жертву в том, что момент аварии зафиксировали камеры. В конце концов под давлением пострадавший поверил в свою причастность к ДТП и даже предоставил средства на лечение вымышленной жертвы аварии.



Ловкач обманул также знакомую женщину-флориста, в которой заказал 301 розу более чем за 7 тысяч, а деньги обещал отдать после доставки, но за цветы так и не рассчитался.

Аналогичным образом он «заменил» шины на автомобиле Toyota Prado, который принадлежал его знакомой. Злоумышленник попросил протестировать новые шины и диски, однако уехал из сервиса, не заплатив.



Кроме того, аферист, сумел дважды разыграть схему по продаже несуществующих автомобилей. Злоумышленник предлагал жертвам купить машины по выгодной цене - якобы от его знакомых. Он брал от 1.5 до 4 тысяч долларов для улаживания необходимых вопросов по сделке. Затем, по легенде, этих средств не хватало или машина росла в цене, и потерпевшие снова давали деньги мошеннику. Один из обманутых покупателей, чтобы приобрести желанное авто, был вынужден взять несколько кредитов и продать старую машину. Однако «ловкий» продавец при удобном случае исчезал вместе с деньгами.



На счету мужчины также разбойное нападение на таксиста. Он весь день ездил с водителем по своим делам, а вечером, вместо того, чтобы заплатить за услуги, пассажир напал на таксиста и отобрал у него все деньги.



Всего за три года злоумышленник сумел завладеть деньгами 14 потерпевших на общую сумму почти 2,8 миллиона гривен.

Злоумышленника приговорили к 7,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор суда не вступил в силу, идет время на апелляционное обжалование.



