Мошенники требовали у харьковчан возврата несуществующих долгов

К правоохранителям обратился харьковчанин и сообщил, что неизвестные лица угрожают и требуют вернуть деньги, которые он якобы задолжал, а также переоформить на них свою квартиру.

Как рассказали в ГУНП Харьковской области, было открыто уголовное производство. В его пределах правоохранители установили злоумышленников – это жители Харькова, которые были неоднократно осужденные за кражи, грабежи и преступления, связанные с наркотиками. Запугиванием и избиением, требовали средства как из платежеспособных граждан, так и из социально незащищенных слоев населения.

В субботу, 28 ноября, был задержан однин из вымогателей во время получения очередного «транша». У него, кроме полученных в качестве возврата части «долга» денег, полицейские изъяли паспорт на имя потерпевшего, нож и баллон для распыления слезоточивого газа.

Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.