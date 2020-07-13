Мотоциклист в тяжелом состоянии, его пассажир погиб: ДТП на Академика Павлова

13 июля 2020 г. 12:47
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Накануне в 22:00 на улице Академика Павлова, 39 столкнулись мотоцикл Yamaha и автомобиль Skoda: пассажир мотоцикла погиб, водитель – в тяжелом состоянии.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области, во время движения от Салтовского шоссе в направлении Московского проспекта 35-летний водитель мотоцикла допустил столкновение с Деу Ланос (водителю 22 года), который остановился в левой полосе и пропускал встречные автомобили, чтобы повернуть налево. После столкновения с Деу мотоцикл вылетел на полосу встречного движения и врезался в Skoda.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Его 34-летний спутник от полученных травм умер в машине скорой помощи.

Информация о ДТП зарегистрирована в Московском ОП.  

 

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