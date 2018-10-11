Мусеева объявили в украинский и международный розыск - СМИ

Суд объявил в розыск главу Холодногорского района Максима Мусеева, которого подозревают в государственной измене.

Об этом говорится в решении Киевского районного суда, которое опубликовал Depo. Харьков.

Согласно документу, досудебным расследованием установлено, что Максим Мусеев с 26 июля по 12 сентября 2018 года, находясь за пределами Украины и действуя в ущерб государственной безопасности, используя заранее оговоренные средства связи для передачи информации, предоставил представителям России помощь в проведении подрывной деятельности против Украины путем размещения на электронном ресурсе файла со служебной информации Минобороны. Установлено, что 26 июля чиновник покинул территорию Украины и не вернулся.

28 сентября он был вызван следователем для сообщения о подозрении в совершении преступления по статье "государственная измена" Уголовного кодекса Украины. Но в указанное время Мусеев не явился и причин этого не сообщил. 2 октября сообщение о вызове к следователю вручили адвокатам Мусеева, однако он не появился и после этого.

В связи с этим суд объявил чиновника в розыск на территории Украины и в международный розыск.