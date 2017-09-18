Мужчин, которые пытались вывезти боеприпасы из АТО, будут судить

18 сентября 2017 г. 15:02
1 просмотр

Харьковская местная прокуратура №6 направила в Харьковский районный суд области дело по 4 мужчин - жителей Киевской области, которых уличили при попытке незаконной перевозки боеприпасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Андрея Яковлева, в ходе досудебного расследования прокуратура установила, что двое военнослужащих незаконно приобрели патроны, гранаты, запалы и заряды. Сговорившись с двумя гражданскими, они пытались их перевезти из зоны АТО в Киевскую область.

Задержали подозреваемых при въезде в г. Харьков на посту "Песочин" в апреле текущего года.

Во время обыска автомобиля правоохранители обнаружили и изъяли 1,5 тыс. Патронов различного калибра, 12 запалов и зарядов для гранатометов и гранаты Ф-1 и РГН.

Максимальная санкция статьи предусматривает 7 лет лишения свободы.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Памятники. т. 067-577-05-15                          Недвижимость italy-today.com                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.