 

Мужчина больше 10 лет жил под чужим именем, скрываясь от следствия

12 июля 2019 г. 16:18

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 11 июля в полицию поступило сообщение о причинении травм 35-летнему жителю села Вишневое.

На месте происшествия полицейские установили, что ранение мужчина получил в собственном доме. В тот день пострадавший с компанией употреблял алкоголь, после чего лег спать. Проснувшись от резкой боли в области шеи, хозяин дома увидел собутыльника с канцелярским ножом в руках. Мужчина скрутил злоумышленника и вызвал полицию.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что правонарушитель жил в населенном пункте под чужим именем. На самом деле 37-летний уроженец Донецкой области с 2005 года находился в розыске и скрывался от правоохранителей.

Открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство" УК Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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