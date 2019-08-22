Мужчина дважды изнасиловал студентку: суд вынес приговор

Московский райсуд признал виновным 28-летнего мужчину в совершении разбойных нападений и насильственном удовлетворении половой страсти.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, происшествие произошло в январе этого года. Утром злоумышленник приехал на своем автомобиле ВАЗ 21100 в здание «Универмаг Харьков». Припарковавшись неподалеку от торгово-офисного центра, он стал высматривать будущую жертву.



Через некоторое время злоумышленник увидел незнакомую ему хрупкую девушку, которая шла в направлении станции метро «Защитников Украины». Мужчина закрыл лицо шапкой, вышел из машины, последовал за ней и, достав пистолет, приставил его к телу своей жертвы. Угрожая, злоумышленник приказал девушке идти с ним в машину. Там он забрал у жертвы мобильный телефон и изнасиловал ее.



Но этого разбойнику показалось мало. Он, угрожая убийством 18-летней студентке, узнал ее домашний адрес и повез туда девушку. Там злоумышленник завладел ноутбуком своей жертвы и еще раз ее изнасиловал.

Суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Приговор суда не вступил в силу, идет время на апелляционное обжалование.

Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей.