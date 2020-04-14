Мужчина, которого на Салтовке харьковчанка ударила ножом в голову, скончался

В Харькове скончался 59-летний мужчина, которому несколько дней назад возле подъезда на Салтовке 31-летняя харьковчанка вонзила нож в голову.
Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на медиков.
Напомним, происшествие произошло 9 апреля в Московском районе Харькова.
По данным полиции, возле подъезда дома по улице Владислава Зубенко после совместного распития спиртных напитков в ходе конфликта женщина ударила мужчину в голову ножом.
Ее задержали правоохранители, а пострадавшего мужчину доставили в больницу.