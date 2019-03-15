Мужчина, которому приснился страшный сон, выбросился из окна

15 марта 2019 г. 13:15
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14 марта около 01:00 в полицию поступило сообщение о том, что в Волчанске выпал из окна собственного домовладения 39-летний мужчина.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, пострадаввшего с раной бедра, голени и кровотечением доставили в центральную районную больницу. 

Как выяснили полицейские, среди ночи мужчине приснился страшный сон.

В результате этого мужчина вскочил и, перепутав двери с окном, разбил телом стекло и выпал из одноэтажного дома. 

Также известно, что пострадавший вечером употреблял алкоголь.

Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Волчанского отдела полиции. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

 

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