Мужчина, которому приснился страшный сон, выбросился из окна

14 марта около 01:00 в полицию поступило сообщение о том, что в Волчанске выпал из окна собственного домовладения 39-летний мужчина.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, пострадаввшего с раной бедра, голени и кровотечением доставили в центральную районную больницу.

Как выяснили полицейские, среди ночи мужчине приснился страшный сон.

В результате этого мужчина вскочил и, перепутав двери с окном, разбил телом стекло и выпал из одноэтажного дома.

Также известно, что пострадавший вечером употреблял алкоголь.

Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Волчанского отдела полиции. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.