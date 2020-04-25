Мужчина, который две недели не выходил на связь, найден дома с простреленной головой

25 апреля 2020 г. 14:03
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В Харькове полиция расследует обстоятельства смерти мужчины, который около двух недель не выходил на связь. Как стало известно УНН, мужчины могли убить при продаже авто.
 
Пресс-служба ГУНП в Харьковской области сообщала, что к ним обратился местный житель, который сообщил, что его товарищ с 9 апреля не выходит на связь. Мужчина также сказал, что родственники товарища находятся за пределами Украины. 22 апреля полиция, прибыв по месту жительства мужчины 1969 года рождения, обнаружила в квартире его тело.
 
Как стало известно УНН, во время проведения судебно-медицинской экспертизы было установлено, что смерть наступила от пулевого ранения в голову. Проведен осмотр жилища покойного, где найдены самодельные пули и пистолет "Сталкер". Также установлено, что мужчина продал свой автомобиль, деньги в доме погибшего не обнаружены.
 
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 УК (умышленное убийство).

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