Мужчина, который две недели не выходил на связь, найден дома с простреленной головой

В Харькове полиция расследует обстоятельства смерти мужчины, который около двух недель не выходил на связь. Как стало известно УНН, мужчины могли убить при продаже авто.

Пресс-служба ГУНП в Харьковской области сообщала, что к ним обратился местный житель, который сообщил, что его товарищ с 9 апреля не выходит на связь. Мужчина также сказал, что родственники товарища находятся за пределами Украины. 22 апреля полиция, прибыв по месту жительства мужчины 1969 года рождения, обнаружила в квартире его тело.

Как стало известно УНН, во время проведения судебно-медицинской экспертизы было установлено, что смерть наступила от пулевого ранения в голову. Проведен осмотр жилища покойного, где найдены самодельные пули и пистолет "Сталкер". Также установлено, что мужчина продал свой автомобиль, деньги в доме погибшего не обнаружены.