Мужчина, который убил свою маму и племянницу, получил пожизненное заключение

29 сентября 2017 г. 15:26
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Прокуратура отстояла в апелляционном суде области наказание в виде пожизненного лишения свободы для 39-летнего харьковчанина, который осенью 2010 года жестоко убил маму-пенсионерку и несовершеннолетнего племянницу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, мужа признан виновным в умышленном убийстве и убийстве с целью скрыть другое убийство (ч. 1 ст. 115, п. П. 9, 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и приговорен к пожизненному лишения свободы.

Происшествие произошло в ноябре 2010 года. Около 5:00 утра нетрезвый мужчина пришел в квартиру, где жила его 59-летняя мама с 15-летней племянницей. Зайдя на кухню, он продолжил пить. Мама попросила его перестать пить, уговаривала лечь спать и просила "взяться за голову".

Между родственниками возникла ссора. Сын схватил кухонный нож и несколько раз ударил им маму в грудь и шею.

На шум в кухню зашла племянница. Она увидела дядю с ножом в руках и бабушку, лежавшую в крови на полу. Понимая, что девушка стала свидетелем убийства, мужчина набросился и на нее.

Жертвы скончались на месте от острой кровопотери.

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