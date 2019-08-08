 

Мужчина может получить до 3 лет тюрьмы за перевозку древесины (фото)

08 августа 2019 г. 14:15
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В отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области сообщили, что 7 августа около 06:00 на автодороге Харьков-Сумы в поселке Солоницевка полицейские остановили автомобиль «Mercedes-Benz», в котором находились стволы деревьев.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что в автомобиле находится около 5 складометров дуба. 45-летний житель Краснокутского района перевозил древесину без разрешительных документов. Автомобиль изъят и помещен на штрафплощадку Дергачевского отдела полиции.

По данному факту сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

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