Мужчина может сесть в тюрьму на три года за кражу агрохимикатов

12 октября 2018 г. 12:03
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Как сообщили в пресс-службе харьковской полиции, на днях поступило сообщение от мужчины о том, что вблизи села Червоное Первомайского района на территории бывшего аэродрома исчезли 35 литров инсектицидов и 35 литров фунгицидов.

Полицейские установили, что охранник передал 30-летнему рабочему канистры с химикатами, чтобы тот за ними присмотрел. Утром оказалось, что пломбы на канистрах повреждены и не хватает 70 литров агропрепаратов. Рабочий не стал отрицать своей вины и признался в совершении кражи.

Силовики изъяли у мужчины 4 тысячи гривен, которые он выручил за продажу украденного. Открыто уголовное производство по статье 185 (кража) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде 3 лет лишения свободы.

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