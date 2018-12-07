Мужчина обчистил сожительницу, чтобы рассчитаться с долгами

В полицию обратилась 37-летняя жительница поселка Донец, которая рассказала, что из ее квартиры пропали золотые украшения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области.

По словам пострадавшей, она хранила серьги в ящике на тумбочке и около недели назад они были на своем месте.

Сотрудники полиции установили причастность 30-летнего сожителя женщины к краже. Злоумышленник рассказал, что похитил серьги, чтобы сдать их в ломбард и рассчитаться с долгами.

Открыто уголовное производство по ст. 185 (кража) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.