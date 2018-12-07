Мужчина обчистил сожительницу, чтобы рассчитаться с долгами

07 декабря 2018 г. 9:38
125 просмотров

В полицию обратилась 37-летняя жительница поселка Донец, которая рассказала, что из ее квартиры пропали золотые украшения. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области. 

По словам пострадавшей, она хранила серьги в ящике на тумбочке и около недели назад они были на своем месте.

Сотрудники полиции установили причастность 30-летнего сожителя женщины к краже. Злоумышленник рассказал, что похитил серьги, чтобы сдать их в ломбард и рассчитаться с долгами.

Открыто уголовное производство по ст. 185 (кража) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.