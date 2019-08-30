 

Мужчина обустроил нелегальную парковку около одного из рынков города

30 августа 2019 г. 12:11

Прокуратура направила в Московский райсуд Харькова обвинительный акт в отношении 31-летнего харьковчанина по факту самовольного занятия земельного участка.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, речь идет о 1,5 га земли возле одной из крупных торговых площадок. Этот участок в 2008 году получила в собственность организация по социально-трудовой и профессиональной реабилитации людей с инвалидностью.

Долгое время новый собственник не использовал выделенные земли, но участок оградили забором, оставив один въезд. Такой ситуацией воспользовался ловкий харьковчанин, который самовольно занял огражденный участок и устроил на нем парковку.

Мужчина установил на въезде пропускной пункт, где с автомобилистов брали 10 гривен. в сутки. Пользовались услугами нарушителя преимущественно посетители рынка, расположенного неподалеку.

По данным следствия, незаконная парковка действовала по меньшей мере 4 месяца. Законному владельцу было нанесено более 160 тысяч гривен убытков. Сейчас противоправная деятельность прекращена.

 

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