Мужчина обокрал дом собственной сестры (фото)

В отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области сообщили, что харьковчанин поселился в доме своей сестры и обокрал его.

Злоумышленник знал, что родственники по указанному адресу не проживает, повредил замок и поселился в доме. Безработный мужчина продавал имущество сестры, а полученные деньги тратил на собственные нужды.

В Новобаварский отдел полиции поступило обращение 65-летнего мужа потерпевшей, который сообщил, что из дома пропали их имущество: два холодильника, телевизор, изделия из металла и сборники книг.

В совершении данного преступления полицейские разоблачили 63-летнего брата хозяйки дома.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении данного преступления.