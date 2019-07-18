 

Мужчина обокрал дом собственной сестры (фото)

18 июля 2019 г. 17:41
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В отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области сообщили, что харьковчанин поселился в доме своей сестры и обокрал его. 

Злоумышленник знал, что родственники по указанному адресу не проживает, повредил замок и поселился в доме. Безработный мужчина продавал имущество сестры, а полученные деньги тратил на собственные нужды.

В Новобаварский отдел полиции поступило обращение 65-летнего мужа потерпевшей, который сообщил, что из дома пропали их имущество: два холодильника, телевизор, изделия из металла и сборники книг.

В совершении данного преступления полицейские разоблачили 63-летнего брата хозяйки дома.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении данного преступления.

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