Мужчина оказался посреди кипящей реки на крыше своего авто

17 апреля 2019 г. 18:31
Автор: Андрей Несмиян
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Когда целую улицу в центре города залило кипятком, несколько автомобилистов попали в ловушку. Этот человек - один из таких. Его авто заглохло прямо посреди кипящей реки, которая образовалась на участке дороги. Поэтому спасателей ждать ему пришлось на крыше машины.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГСЧС в области:

Там зупинився автомобіль, автівка. Вона була наполовину підтоплена. Води було дуже багато, вони вилізли на дах. Було направлене відділення пожежно-рятувальної частини, вони врятували двох чоловіків, а також автомобіль відбуксували в безпечне місце.

Мужчина, едва оправившись, пытается воскресить своего железного коня, но общаться с журналистами не хочет.

Та ниче не поломалось, или я кому-то мешаю? Или я перекрыл движение?  - А ви були очевидцем подій, коли прорвало трубу? - Нет, конечно, как я мог видеть!

Но это не единственная проблема - заполнив проезжую часть, вода побежала во дворы жителей домов частного сектора, расположенного рядом с дорогой.

Анастасия Кузнецова, пострадавшая:

Из люка за киоском просто прорвалась фонтаном вода. Людям затопили дворы. К счастью, наш дом находился выше чем остальные, а вот соседи, которые живут напротив, которые недавно положили плитку, были не очень довольны. Человек, естественно, свой двор уложил плиткой, вложил туда свой труд, а вот приезжает, он на велосипеде катался - а у него во дворе вода.

Андрея и Аллу река буквально отрезала от мира - со двора они выйти не могут, а взамен передают привет мэру.

Андрей, пострадавший:

Передавайте привітання ... Нашому меру, Геннадію Адольфовичу - якщо має бажання, то може замість Баден-Бадена сюди приїхати.Тут дуже гарно.

На месте все еще работают коммунальщики, пытаясь откачать воду. Среди них - Андрей Руденко, заместитель городского головы по вопросам ЖКХ. Однако говорить что-то пока вода не спадет, он не желает. В пресс-службе тепловых сетей на звонки журналистов также не отвечают. Единственное, что стало известно из сообщения в Facebook начальника информационного департамента Юрия Сидоренко, так это то, что авария произошла на трассе большого диаметра. Сейчас место прорыва еще ищут.

Видео: 

Мужчина оказался посреди кипящей реки на крыше своего авто - 17.04.2019

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