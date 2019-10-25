Мужчина, подорвавший себя гранатой на Южном вокзале, причастен к стрельбе на Клочковской - СМИ

Мужчина, подорвавший себя гранатой в районе Южного вокзала, является причастным к стрельбе возле супермаркета «Восторг» на Клочковской, которая произошла ранее сегодня днем.

Об этом сообщает Депо. Харьков со ссылкой на свои источники с правоохранительных органах.

Харьковские полицейские не успели задержать гражданина, который мог быть причастен к стрельбе у супермаркета , пишет издание.

По сведениям собеседника агентства, сегодня, 25 октября, после перестрелки на улице Клочковской правоохранители начали поиск подозреваемых. Около 13:00 вблизи Южного вокзала в Харькове на железнодорожных путях правоохранители заметили мужчину, который мог быть причастен к перестрелке.

Увидев полицейских, мужчина подорвал себя неустановленным взрывным устройством. Он погиб на месте.

Как сообщалось, в Харькове произошла перестрелка возле супермаркета на Клочковской. Один человек убит, киллеры, скрывшись, подожгли авто.

Для розыска и задержания злоумышленников в городе и области введено в действие полицейскую операцию "Сирена".