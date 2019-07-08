 

Мужчина пытался вывезти на территорию России икону Св. Николая

08 июля 2019 г. 12:40

Как сообщили в ГУ ГФС Украины в Харьковской области,  в пункте пропуска "Пески" таможенники обнаружили икону Святого Николая, которую украинец пытался незаконно вывезти на территорию Российской Федерации.

Во время проверки авто гражданина Украины под личными вещами в чемодане мужчины таможенники обнаружили икону с изображением Святого Николая, которая имеет признаки старины.

В отношении правонарушителя составлен протокол по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Назначена дополнительная экспертиза, которая должна установить, является ли обнаруженная икона исторической или культурной ценностью.

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