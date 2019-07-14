Мужчина пытался вывезти в Россию 8 килограммов марихуаны

Cотрудники СБУ в рамках борьбы с контрабандой перекрыли незаконное перемещение наркоти в Россию.

Об этом сообщили в пресс-центре СБ Украины.

Так, оперативники спецслужбы установили, что харьковчанин пытался незаконно переправить через российско-украинскую границу 8 килограммов каннабиса. Наркотики он спрятал под обшивкой трех дверей собственного автомобиля. По предварительной оценке экспертов, стоимость «товара» на «черном рынке» составляет почти 2 миллиона гривен.

Правоохранители задержали злоумышленника при попытке пересечения границы на международном пункте пропуска «Гоптовка».

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 305 УК Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению других лиц, причастных к преступлению. Задержанному объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.