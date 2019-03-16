Мужчина свел счеты с жизнью в собственном гараже

14 марта около 9 часов утра в полицию поступило сообщение от жительницы села Натальино Красноградского района. Женщина рассказала, что ее муж закрылся в собственном гараже, в автомобиле с заведенным двигателем и никому не открывает.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на вызов полицейские вместе с отцом мужчины открыли двери гаража и обнаружили в салоне автомобиля его тело без признаков жизни.

Предварительно, 36-летний житель села Натальино умер от отравления угарным газом.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Все обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.