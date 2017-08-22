Мужчина едва не убил своего приятеля

22 августа 2017 г. 14:39
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Балаклейский районный суд области поддержал позицию Балаклейского отдела Лозовской местной прокуратуры и признал виновным 49-летнего жителя с. Протопоповка в покушении на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Как рассказал первый заместитель руководителя местной прокуратуры Эдуард Миргородский, злоумышленника приговорили к 7 годам лишения свободы.

"Прокуратура доказала в суде, что в ноябре 2016 человек пригласил к себе в гости 60-летнего односельчанина. Вместе они распивали алкогольные напитки. Когда хозяин вышел из комнаты, гость начал ухаживать за сожительницей " собутыльника ". Мужчина это увидел, разозлился, повалил гостя на пол, схватил слесарский стальной молоток и несколько раз ударил его по голове. Ревнивца остановила женщина, она и вызвала скорую помощь ", - рассказал Е. Миргородский.

Сейчас приговор суда не действует, поскольку идет время на его апелляционное обжалование.

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