Мужчина убил свою сожительницу: полицейские задержали подозреваемого

30 сентября 2017 г. 11:40
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Мужчину, который лишил жизни сожительницу, задержали по «горячим следам». Сейчас он находится под стражей.

Накануне в 6:25 в отдел полиции поступило сообщение о том, что в одном из домовладений района обнаружено тело 45-летней женщины с ножевым ранением грудной клетки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 45-летнего жителя Харькова, которого подозревают в совершении убийства.

Установлено, что между сожителями, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт. В результате мужчина нанес женщине один удар ножом в грудную клетку, от которого женщина умерла.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Мужчине грозит до 15 лет заключения.

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