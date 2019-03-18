Мужчина угнал иномарку и попал в аварию в Харькове

17 марта в 00:07 в полицию владельца автомобиля «Opel Vectra» поступило заявление о его исчезновении.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, заявитель рассказал, что около получаса назад оставил машину «Opel Vectra» у дома по улице Олимпийской в поселке Хролы Харьковской области, а затем не обнаружил машину на месте.

Уже через час автомобиль со следами ДТП полицейские обнаружили на улице Мира в Харькове.

Также полицейские установили и разоблачили злоумышленника. Им оказался 38-летний безработный харьковчанин.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.