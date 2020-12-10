Мужчина, упавший на рельсы в харьковском метро, пытался свести счеты с жизнью: полиция проводит проверку

Мужчина, упавший сегодня на рельсы на станции метро «академика Барабашова», пытался свести счеты с жизнью.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данному факту полиция проводит проверку.

«Сегодня 23-летний харьковчанин пытался покончить жизнь самоубийством и прыгнул на рельсы перед электропоездом. Никаких телесных повреждений мужчина не получил», - рассказали в полиции.

Напомним, сегодня, 10 декабря около 10:00 на станции метро «Академика Барабашова» мужчина упал на рельсы.

По данным пресс-службы метрополитена, мужчина упал из-за собственной неосторожности. Сотрудники метрополитена оперативно вытащили мужчину на платформу.

График движения электропоездов не нарушался.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете отдела полиции в метрополитене. Проводится проверка.