Мужчина, захвативший автобус в Луцке, говорит про других заложников – СМИ (ВИДЕО)

Вооруженный мужчина, который держит людей в луцком автобусе, говорит, что в городе еще где-то есть захваченные заложники. Об этом информируют местные СМИ. Также якобы есть информация о заминированных объектах. Сейчас взрывотехники проверяют территорию вокруг Театральной площади.
Напомним, сегодня утром, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В городе уже ввели оперативный план "Заложник", а территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан.