Мужчина, захвативший автобус в Луцке, говорит про других заложников – СМИ (ВИДЕО)

21 июля 2020 г. 11:43
Источник: 24 канал
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Вооруженный мужчина, который держит людей в луцком автобусе, говорит, что в городе еще где-то есть захваченные заложники. Об этом информируют местные СМИ. Также якобы есть информация о заминированных объектах. Сейчас взрывотехники проверяют территорию вокруг Театральной площади.

Что известно о захвате автобуса в Луцке:

  • Злоумышленник сам позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.
  • Он пригрозил его взорвать.
  • Мужчина отметил, что у него есть гранаты и другое автоматическое оружие.
  • По словам полиции, мужчина таким образом протестует против системы. Что конкретно требует – пока неизвестно.
  • По предварительной информации, в автобусе около 20 человек.

Напомним, сегодня утром, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В городе уже ввели оперативный план "Заложник", а территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан.
 

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