Мужчина, захвативший банк в Москве, имел при себе лишь муляж взрывного устройства и хотел видеть Бузову

В настоящий момент мужчина, захвативший банк на Земляном валу в Москве, задержан, а все заложники освобождены. У задержанного был с собой муляж взрывного устройства.

По информации Telegram-канала Baza, в правоохранительные органы обратился сотрудник банка и сообщил, что в отделении находится мужчина, заявивший о минировании здания. Очевидцы утверждают, что из рюкзака неизвестного торчали провода. Мужчина взял в заложники четверых сотрудников банка и одного посетителя. На место были стянуты силы города.

Захватчик был одет в костюм службы доставки еды Delivery Club, у него также был фирменный рюкзак. По словам очевидцев, мужчина заявил, что он заминирован. Как сообщал «Московский комсомолец», мужчину зовут Федор, он 1993 года рождения. По утверждению МК, мужчина вел себя спокойно и не предъявлял требований. По данным Telegram-канала Mash, захватчик требовал привезти в банк Ольгу Бузову. Он хочет видеть певицу и поговорить с ней, потому что "она у него что-то украла".

Ольга Бузова готова была приехать на переговоры с захватчиком: "Для меня сегодняшняя новость - полный шок. Я была готова приехать в любой момент на переговоры с террористом, если бы это было нужно и об этом меня бы попросили правоохранительные органы. Я уже в курсе, что этот ужас закончился. И слава богу, что никто не пострадал! Наши спецслужбы сработали идеально! Спасибо им за это".

При этом источник ТАСС сообщал, что мужчина требовал крупную сумму. В банке поначалу удерживали пять человек. Позднее сообщили об одном оставшемся заложнике. Позже сообщили, что преступника взяли штурмом. Группа захвата вошла в здание через чёрный вход. Заложник Альфа-банка в Москве вел прямую трансляцию с места происшествия в Instagram. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.