Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы за кражу из гаража

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, к ним обратилась 58-летняя жительница села Борщевка. Женщина рассказала, что в гараж на территории ее дома, проникли неизвестные и украли электроинструменты, 10 мешков семян и столько же зерна.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 26-летний местный житель. Часть похищенного он успел продать, остальное - автомобильный компрессор и зарядное устройство для аккумуляторов, полицейские вернули владелице. Открыто уголовное дело по факту кражи. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Правоохранители проверяют задержанного мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений.