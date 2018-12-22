Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы за кражу из гаража

22 декабря 2018 г. 11:28
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Как сообщили в пресс-службе областной полиции, к ним обратилась 58-летняя жительница села Борщевка. Женщина рассказала, что в гараж на территории ее дома, проникли неизвестные и украли электроинструменты, 10 мешков семян и столько же зерна.
 
Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 26-летний местный житель. Часть похищенного он успел продать, остальное - автомобильный компрессор и зарядное устройство для аккумуляторов, полицейские вернули владелице. 
 
Открыто уголовное дело по факту кражи. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
 
Правоохранители проверяют задержанного мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений.

 

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