 

Мужчине грозит срок за подкуп патрульных полицейских

27 июня 2019 г. 9:30

Прокуратура направила в Ленинский районный суд обвинительный акт в отношении 56-летнего харьковчанина, подозреваемого в попытке подкупа полицейских.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, в конце мая этого года полицейские задержали на краже металлического забора двух мужчин. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Однако один из подозреваемых в краже, пытаясь избежать ответственности за преступление, предложил правоохранителям «решить вопрос» на месте. Он пытался дать им взятку в сумме 800 гривен и уговаривал его отпустить.
 
Все время до приезда следственной группы, патрульные пытались донести до нарушителя, что такие действия являются неправомерными и за них предусмотрена уголовная ответственность.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет, или лишение свободы на тот же срок.

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