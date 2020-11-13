Мужчину с гранатой разоружили и задержали: подробности спецоперации

Правоохранители разоружили и задержали мужчину, который угрожал взорвать себя и полицейских гранатой в Основянском районе Харькова.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в результате переговоров злоумышленник согласился отдать боеприпас командиру харьковских спецназовцев «КОРД».

Пострадавших нет.

Как сообщалось, сегодня, 13 ноября, около 8:50 сотрудники Основянского отдела полиции пытались провести в домовладении 66-летнего жителя района санкционированный обыск в рамках уголовного производства, открытого по ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Однако хозяин домовладения вышел к полицейским с гранатой, отсоединил чеку и пригрозил взорвать боеприпас.

Затем злоумышленник с гранатой уединился в своей части дома.

На место происшествия срочно прибыли руководство областного главка полиции, следственно-оперативная группа Основянского отдела полиции, бойцы спецподразделения «КОРД», взрывотехники и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Была введена специальная полицейская операция «Гром». Полицейские эвакуировали из дома, где проживает злоумышленник, и соседних домовладений 10 человек.

Полицейские вели переговоры со злоумышленником несколько часов. В результате мужчина был разоружен и задержан. У него изъяли гранату РГ-42.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, грозящее злоумышленнику, предусматривает до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.

Следственные действия продолжаются.