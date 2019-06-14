Мужчину во время ремонта привалило стенами погреба

14 июня 2019 г. 12:40
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В Купянске 38-летнего мужчину привалило стенами погреба.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 13 июня в 11:57 медикам скорой помощи поступил вызов в Купянск по поводу травмы головы у мужчины.

Бригада медиков экстренной медицинской помощи, прибывшая на место происшествия через 3 минуты, обнаружила мужчину, которого привалило стенами погреба во время ремонта.

Мужчина получил множественные травмы.

Медики предоставили пострадавшему необходимую медицинскую помощь и госпитализировали его в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи.

 

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