Мужчину, "заминировавшего" харьковский аэропорт, будут судить

13 апреля 2020 г. 12:16
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Харьковской местной прокуратурой №5 направлено в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который сообщил о заминировании международного аэропорта «Харьков», по ч. 1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, угрожающего гибелью людей или другими тяжкими последствиями).
 
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, установлено, что утром 16 января 2020 неизвестный позвонил на линию «102» и сообщил оператору, что международный аэропорт «Харьков» заминирован. Для проверки указанного сообщения на место происшествия сразу были направлены специалистов - взрывотехников и сотрудников полиции. После проверки территории и служебных помещений аэропорта взрывных устройств обнаружено не было.
 
Совместными усилиями правоохранителей и прокуратуры было установлено псевдоминера. Им оказался 41-летний житель Харьковской области, который сообщил, что совершил указанный звонок под влиянием алкоголя. Во время досудебного расследования подозреваемый признал себя виновным в совершении уголовного преступления и способствовал досудебном расследованию. Вместе с этим в уголовном производстве собрано ряд неоспоримых доказательств причастности указанного лица к совершению преступления.
 
За совершение указанного преступления псевдоминеров грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

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