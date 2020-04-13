Мужчину, "заминировавшего" харьковский аэропорт, будут судить

Харьковской местной прокуратурой №5 направлено в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который сообщил о заминировании международного аэропорта «Харьков», по ч. 1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, угрожающего гибелью людей или другими тяжкими последствиями).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, установлено, что утром 16 января 2020 неизвестный позвонил на линию «102» и сообщил оператору, что международный аэропорт «Харьков» заминирован. Для проверки указанного сообщения на место происшествия сразу были направлены специалистов - взрывотехников и сотрудников полиции. После проверки территории и служебных помещений аэропорта взрывных устройств обнаружено не было.

Совместными усилиями правоохранителей и прокуратуры было установлено псевдоминера. Им оказался 41-летний житель Харьковской области, который сообщил, что совершил указанный звонок под влиянием алкоголя. Во время досудебного расследования подозреваемый признал себя виновным в совершении уголовного преступления и способствовал досудебном расследованию. Вместе с этим в уголовном производстве собрано ряд неоспоримых доказательств причастности указанного лица к совершению преступления.