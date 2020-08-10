"Мы готовы делать свою работу для того, чтобы жителям стало комфортнее" Народный депутат Виктория Кинзбурская встретилась с жителями округа, по которому избиралась

Виктория Кинзбурская, которую год назад выбрали Народным депутатом по 171 мажоритарному округу от партии "Слуга народа" встретилась с жителями Кулиничей. Дороги разбиты, поэтому перевозчики не выбирают их маршрут, все поросло сорняками, инфраструктура в ужасном состоянии. С этими вопросами жители Кулиничей месяц назад обратились в Народному депутату и уже есть первые результаты.

Виктория Кинзбурская, Народная депутат Украины, фракция "Слуга народа"

И уже на сегодняшний день мы получили некоторые ответы, они обнадеживают, дорогу будут делать в 21 году. Некоторые дороги были включены в перечень тех, которые будут ремонтироваться. То есть уже победы маленькие есть. Мы готовы сотрудничать, мы готовы делать свою работу для того, чтоб жителям стало комфортней здесь

Анатолий живет в Кулиничах более 30 лет. Заинтересованность, и главное - то, что вопрос сдвинулся с мертвой точки - видит впервые.

Анатолий Палий, житель Кулиничей

Це перший депутат, який так активно долучається до вирішення проблем даної місцини. Є звернення, є обіцяння, є вже відповіді з місцевих органів влади, що ті проблеми, які сьогодні є більш актуальними для Кулиничів, вони будуть вирішені в найближчий час

Также Виктория Кинзбурская встретилась с представителями ОСМД "Сигнал", который является примером эффективной работы для других жителей округа.

Владимир Швец, руководитель правления ОСМД "Сигнал"

Мы в этом году сделали ремонт двух подъездов. Но так как деньги у нас еще остались, мы поработаем еще над двумя подъездами

Юлия Самойлова, председатель правления ОСМД "Альма-центр"

Виктория Александровна - из депутатов наших, Харьковской области - это первый человек, который обратил внимание и так глубинно начал изучать процесс энергосберегающих мероприятий в нашем городе

По словам Виктории Кинзбурской, ОСМД - это возможность получать коммунальные услуги надлежащего качества.

Виктория Кинзбурская, Народный депутат Украины, фракция "Слуга народа"

80 процентов жалобщиков, которые обращаются ко мне в приемную, они обращаются с проблемами ЖКХ - это ремонты подъездов, крыши. Со своей стороны, как Народный депутат, я готова вносить соответствующие законодательные инициативы и активно участвовать в тех законопроектах, которые подает профильный комитет

Основная цель, говорит Виктория Кинзбурская, чтобы люди платили меньше. А если возникнут вопросы, команда Нардепа будет помогать в создании и оформлении ОСМД.