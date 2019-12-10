«Мы около часа кружили над Харьковом», - была ли паника на рейсе Стамбул-Харьков, который не мог приземлиться из-за густого тумана

Из-за густого тумана рейс из Стамбула не мог осуществить безопасную посадку поэтому кружил над городом в поисках дыры в тумане около часа. Экипажу пришлось сделать более 10 кругов вокруг аэропорта и сжечь более полтонны горючего и наконец успешно посадить крылатую машину. Светлана летела именно на этом самолете, говорит паники не было, скорее всего из-за языкового барьера.

Светлана, пассажирка рейса Стамбул-Харьков

Спокойно было как-то так люди может быть потому, что ещё объявляли на английском, а не все знают английский язык. А так всё было хорошо всё в порядке.

Наталья, пассажирка рейса Стамбул-Харьков

Софійка хвилювалась трошечки, а так все гаразд.

По словам пассажиров пилот сообщил, что, если туман не рассеется, то самолет вернется обратно в Стамбул и когда пассажирам начали разносить еду, они уже подумали, что это так и будет.

Галина, пассажирка рейса Стамбул-Харьков

Пілот повідомив на турецком и на английском было не совсем понятно, но мы около часа кружили я так понимаю над Харьковом, гуляли пока не образуется дырка в тумане.

А вот эта огромная очередь стоит дабы перебронировать несколько рейсов, которые отменили из-за того же тумана. Ирине сказали, что вылета не будет прямо перед посадкой в ​​самолет. Женщина говорит, что должна была лететь в Торонто через Варшаву.

Ирина

Я вже на завтра не ризикнула, хоча люди беруть, я вже на наступну неділю.

А вот Светлана должна была вылететь в Катовице где-то в два часа, сначала рассказывает рейс отложили, а потом и вовсе отменили.

Светлана

На субботу надеюсь всё будет нормально, но перебронировала.

По состоянию на четыре часа дня из Харькова было отменено аж 5 рейсов, в "первую столицу" не вылетел рейс из Киева и Тбилиси и еще 4 рейса прибыли на запасной аэродром в "Борисполе".