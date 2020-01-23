На Академика Павлова насмерть сбит парень

Сегодня около 14:00 на улице Академика Павлова, 271 под колеса автомобиля Infiniti Q50 попал переходивший дорогу парень: от полученных травм пострадавший скончался на месте.

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, молодой человек был сбит в районе пешеходного перехода. Погибшему около 25 лет.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, водителю авто 35 лет. Личность погибшего в настоящий момент устанавливается.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.286 УК Украины.