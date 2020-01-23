На Академика Павлова насмерть сбит парень

23 января 2020 г. 14:51
549 просмотров

Сегодня около 14:00 на улице Академика Павлова, 271 под колеса автомобиля Infiniti Q50 попал переходивший дорогу парень: от полученных травм пострадавший скончался на месте. 

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, молодой человек был сбит в районе пешеходного перехода. Погибшему около 25 лет. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, водителю авто 35 лет. Личность погибшего в настоящий момент устанавливается. 

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.286 УК Украины. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.