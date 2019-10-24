 

На Академика Павлова Славута сбила девушку

24 октября 2019 г. 13:22
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Накануне в 22:45 на пересечении улиц Академика Павлова и Василия Стуса автомобиль Славута (водителю 27 лет) сбил переходившую дорогу девушку: с травмами ног 22-летнюю пострадавшую доставили в больницу. 

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, наезд произошел на пешеходном переходе. 

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримала 22-річна дівчина.

Информация внесена в ЕРДР по ч.1 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются. 

Правоохранители разыскивают свидетелей ДТП и просят сообщить информацию в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП Харьковской области, расположенный по адресу: ХарьковБ улица Маяковского, 22. 

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