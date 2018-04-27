На Алексеевке дерево упало на припаркованные автомобили (обновлено)

На проспекте Людвика Свободы в Харькове на припаркованные во дворе дома №40 автомобили упало дерево.

Об этом сообщают харьковчане-пользователи соцсетей.

Дерево повредило два стоящих возле крайнего подъезда автомобиля – Мазду и Джилли.

Как сообщает харьковчанка Надежда Тофан, водитель автомобиля Мазда чудом не пострадал.

Мужчина отошел на пару метров от авто прямо перед тем, как дерево рухнуло на автомобили.

Стоит отметить, что рухнувшее дерево росло рядом в входом на территорию детского сада, а по тротуару через данную парковку каждый день ходят школьники в школу и дети с родителями в детский сад.

Очевидцы сообщили, что в данный момент никаких служб возле пострадавших автомобилей нет, и прислали фото Новостям АТН с места происшествия.

На место происшествия выехала съемочная группа АТН, подробности будут в сюжете АТН.

Около 16 часов на место прибыли рабочие и оперативно принялись распиливать лежащее дерево бензопилой.