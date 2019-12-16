На Алексеевке Деу насмерть сбил сразу двух пешеходов

Сегодня ночью около 01:30 на пересечении улиц Клочковской и Алексеевской автомобиль Деу Ланос сбил двоих мужчин: один из пострадавших скончался на месте, второй умер в больнице.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, установлено, что 55-летний водитель Деу сбил людей на пешеходном переходе. Один из пострадавших – 39-летний мужчина – от полученных травм погиб сразу, второй пострадавший (также мужчина 39-ти лет) был доставлен в больницу, где скончался.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.