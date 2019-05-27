На Алексеевке двое мужчин разбили окно в троллейбусе

27 мая 2019 г. 17:02
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В Харькове двое мужчин повредили окно в троллейбусе.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Также были опубликованы фото с места происшествия.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, накануне, 26 мая, около 16:30 патрульные получили вызов на ул. Науки, 56.

По предварительной информации, двое мужчин разбили окно в троллейбусе №2.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции.

В пресс-службе патрульных также отметили, что патрульные получили несколько вызовов по поводу указанной ситуации - на проспект Науки и улицу Ахсарова.

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