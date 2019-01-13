На Алексеевке горела многоэтажка: есть погибший

13 января в 6:12 спасателям поступило сообщение о пожаре в шестнадцатиэтажном жилом доме на проспекте Победы, 65-б.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, от жителй дома спасателям стало известно о возгорании в квартире на 11-м этаже.

Прибывшие на место пожара спасатели, вооруженные аппаратами защиты органов дыхания, в ходе разведки пожара неподалеку входной двери обнаружили тело погибшего хозяина, который был чуть старше 60 лет.

Чтобы спастись мужчине не хватило нескольких метров.

Горение происходило в жилой комнате на площади 4 кв.м.

Горели вещи домашнего обихода и хлам, который погибший приносил домой отовсюду.

В 6:50 пожарные локализовали пожар и в 7:29 полностью ликвидировали его.

По предварительным данным, причиной этого пожара стало неосторожное обращение с огнем.