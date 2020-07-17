На Алексеевке иномарка сбила пешехода – пострадавший в тяжелом состоянии

17 июля 2020 г. 11:42
1 просмотр

Накануне в 21:30 на проспекте Победы, 50 под колеса автомобиля Nissan Rogue попал переходивший дорогу мужчина: пострадавший доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По данным отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, личность пострадавшего пока не установлена, на вид ему около 40 лет. Мужчина находится в больнице в неконтактном состоянии.

Была ли возможность у 22-летнего водителя Nissan избежать наезда на пешехода – выясняют следователи.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины.

 

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53