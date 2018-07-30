На Алексеевке из горящей многоэтажки эвакуировали 10 человек, из них - 3 детей

30 июля 2018 г. 16:11
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30 июля в 12:18 спасателям поступило сообщение о пожаре в 12-этажном жилом доме на проспекте Людвига Свободы, 39.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место спасатели установили, что огнем охвачены домашние вещи на балконе и в комнате квартиры на 9-м этаже 12-этажки.

Площадь пожара составляла около 10 кв.м.

Дым от пожара начал распространяться от квартиры по лестничной клетке на верхние этажи.

Спасатели эвакуировали 10 человек, из них - 3 детей.

Жертв и пострадавших нет.

В 12:39 пожар локализовали, а уже в 13:03 полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара устанавливают. 

 

Видео: 

На пожежі рятувальники евакуювали 10 чоловік

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