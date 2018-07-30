На Алексеевке из горящей многоэтажки эвакуировали 10 человек, из них - 3 детей

30 июля в 12:18 спасателям поступило сообщение о пожаре в 12-этажном жилом доме на проспекте Людвига Свободы, 39.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Прибывшие на место спасатели установили, что огнем охвачены домашние вещи на балконе и в комнате квартиры на 9-м этаже 12-этажки.
Площадь пожара составляла около 10 кв.м.
Дым от пожара начал распространяться от квартиры по лестничной клетке на верхние этажи.
Спасатели эвакуировали 10 человек, из них - 3 детей.
Жертв и пострадавших нет.
В 12:39 пожар локализовали, а уже в 13:03 полностью ликвидировали.
Причину возникновения пожара устанавливают.