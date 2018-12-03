На Алексеевке из-за аварии на водопроводе затопило улицу (видео)

03 декабря 2018 г. 15:20
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Сегодня, 3 декабря, в результате аварии на водоводе на улице Людвика Свободы возле Алексеевского моста прорвало трубу водоснабжения.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, публикуя соответствующие фото и видео.

По их информации, водой сильно залило проезжую часть, а в части домов на Алексеевке отключили воду.

Как сообщил сегодня, 3 декабря, заместитель генерального директора - директор комплекса «Харьководоснабжение» Владлен Волков, в результате возникшего повреждения на магистральном водоводе по адресу Ахсарова, 23, прекращено водоснабжение части Алексеевского жилого массива, говорится на сайте КП "Харьковводоканал".

По его словам, сейчас выполняются работы по переключению пользователей на дублирующий водовод.

Ориентировочно водоснабжение в отключенной от воды части Алексеевки будет восстановлено до 17:00.

 

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