На Алексеевке на ходу загорелась иномарка

Сегодня около 10 часов утра на Алексеевке на ходу загорелся автомобиль.

Как сообщил помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, в 9:59 спасателям поступило сообщение о том, что на проспекте Победы, 64 в Харькове на ходу загорелся автомобиль Пежо.

Прибывшие на место 2 отделения спасателей потушили возгорание.

Общая площадь пожара составляла около 3 квадратных метров.

В результате происшествия никто не пострадал.

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание проводки или попадание топлива на нагретые детали.