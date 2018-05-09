На Алексеевке на ходу загорелась иномарка

09 мая 2018 г. 15:25

Сегодня около 10 часов утра на Алексеевке на ходу загорелся автомобиль.

Как сообщил помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, в 9:59 спасателям поступило сообщение о том, что на проспекте Победы, 64 в Харькове на ходу загорелся автомобиль Пежо.

Прибывшие на место  2 отделения спасателей потушили возгорание.

Общая площадь пожара составляла около 3 квадратных метров.

В результате происшествия никто не пострадал.

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание проводки или попадание топлива на нагретые детали.

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