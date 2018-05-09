На Алексеевке на ходу загорелась иномарка

Сегодня около 10 часов утра на Алексеевке на ходу загорелся автомобиль.
Как сообщил помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, в 9:59 спасателям поступило сообщение о том, что на проспекте Победы, 64 в Харькове на ходу загорелся автомобиль Пежо.
Прибывшие на место 2 отделения спасателей потушили возгорание.
Общая площадь пожара составляла около 3 квадратных метров.
В результате происшествия никто не пострадал.
Предварительная причина возгорания – короткое замыкание проводки или попадание топлива на нагретые детали.