На Алексеевке ночью горели автомобили

7 мая в 2:19 спасателям поступило сообщение о пожаре в автомобиле «Toyota RAV4», припаркованном во дворе жилой девятиэтажки на пр. Победы, 65 в Харькове.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Харьковской области, на момент прибытия пожарных кроссовер горел полностью.

От открытого пламени также загорелось багажное отделение и часть салона соседнего легковушки Renault Kangoo. Общая площадь пожара составляла около 10 кв.м.

В 2:37 бойцы ГСЧС пожар локализовали и в 03:15 окончательно ликвидировали.

Причину возникновения возгорания устанавливают.